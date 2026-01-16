FT: Делегация Украины отправится в США для переговоров

Делегация Украины из главы офиса президента республики Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Секретаря Совета безопасности и обороны Рустема Умерова и руководителя фракции «Слуга народа» Давида Арахамии отправится в США для переговоров. Об этом сообщает издание Financial Times.

Как отмечают источники издания среди высокопоставленных украинских чиновников, делегация прибудет в США, чтобы обсудить мирный план с советниками президента Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Буданов, Умеров и Арахамия, как добавляет FT, прибудут в Соединенные Штаты в ближайшие выходные.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признался в разногласиях по некоторым вопросам на переговорах с США. По его словам, Украина проявляет инициативу на переговорах, а сам он якобы защищает интересы республики.