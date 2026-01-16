Действия Герасимова связали с подготовкой крупных наступательных операций

«Царьград» связал действия Герасимова с подготовкой наступательных операций

Личный визит начальника Генерального штаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова в расположение группировки войск «Центр» прокомментировали журналисты «Царьграда». По их предположению, это может быть свидетельством подготовки крупных наступательных операций.

Кроме того, такие действия Герасимова могут говорить об усилении ресурсов на пиковых направлениях. В том числе, появление здесь командира такого ранга является также и поддержкой солдат, ориентированием на развертывание масштабных действий.

«Русская армия, как показывает визит начальника Генштаба, перешла к системному, управляемому наступлению по всему фронту», — говорится в материале.

Авторы публикации подчеркивают, что Герасимов редко приезжает в расположение группировки, в среднем раз в полгода. В этот раз он детально заслушал доклады командующего 2-й армией, командующего 51-й армией, а также командиров соединений и других ключевых офицеров.

Ранее Герасимов сообщил, что самые упорные бои в ходе специальной военной операции сейчас идут в зоне ответственности группировки войск «Центр».