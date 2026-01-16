Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:01, 16 января 2026Россия

Действия Герасимова связали с подготовкой крупных наступательных операций

«Царьград» связал действия Герасимова с подготовкой наступательных операций
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Личный визит начальника Генерального штаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова в расположение группировки войск «Центр» прокомментировали журналисты «Царьграда». По их предположению, это может быть свидетельством подготовки крупных наступательных операций.

Кроме того, такие действия Герасимова могут говорить об усилении ресурсов на пиковых направлениях. В том числе, появление здесь командира такого ранга является также и поддержкой солдат, ориентированием на развертывание масштабных действий.

«Русская армия, как показывает визит начальника Генштаба, перешла к системному, управляемому наступлению по всему фронту», — говорится в материале.

Авторы публикации подчеркивают, что Герасимов редко приезжает в расположение группировки, в среднем раз в полгода. В этот раз он детально заслушал доклады командующего 2-й армией, командующего 51-й армией, а также командиров соединений и других ключевых офицеров.

Ранее Герасимов сообщил, что самые упорные бои в ходе специальной военной операции сейчас идут в зоне ответственности группировки войск «Центр».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине суд избрал меру пресечения Тимошенко

    В России объявили сроки окончательной блокировки WhatsApp

    США купили новое супероружие. На что оно способно и сколько стоит

    Зеленский анонсировал новый раунд переговоров с США

    Россиянам назвали необязательные для оплаты коммунальные услуги

    Раскрыт неочевидный фактор нарушений сна и набора веса

    В России ответили на прогноз Тимошенко о судьбе Украины

    Задержан топ-менеджер из структуры «Росатома». Его обвиняют в финансировании ВСУ

    Белоусову доложили о ситуации в Купянске

    Ушедший из России автогигант столкнулся с падением продаж

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok