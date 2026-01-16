Реклама

21:03, 16 января 2026Забота о себе

Диетолог объяснила причину частого посещения туалета во время стресса

Диетолог Плаза: При стрессе меняется работа кишечника и частота позывов в туалет
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Диетолог Ким Плаза объяснила, почему во время стресса многие часто посещают туалет. Слова специалистки приводит Daily Mirror.

Диетолог объяснила, что главная причина проблемы заключается в том, что при стрессе меняется работа кишечника. У некоторых это проявляется частыми позывами в туалет, у других, наоборот, их исчезновением на какое-то время.

Плаза отметила, что психическое состояние, помимо работы кишечника, затрагивает и аппетит. Например, человек может выбирать менее здоровую пищу, что приводит к вздутию, метеоризму, дискомфорту и влияет на частоту посещений туалета. «Недостаток сна, финансовые трудности и нехватка времени могут нарушить хрупкий баланс микробов, поддерживающих пищеварение, иммунитет и даже психическое здоровье. Это, в свою очередь, может повлиять на способность переваривать пищу и вырабатывать вещества, такие как витамины группы В, улучшающие настроение», — объяснила специалистка.

Ранее диетолог Эми Голдсмит назвала овсяную кашу идеальным вариантом завтрака при запоре. По ее словам, содержание в овсе растворимой и нерастворимой клетчатки обеспечивает идеальное сочетание для правильной работы кишечника.

