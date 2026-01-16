Доктор Мясников рухнул во время съемок со словами «по-моему, что-то у меня сломалось»

Врач Мясников упал с тренажера во время съемок своей программы

Врач и телеведущий Александр Мясников упал во время съемок программы «Доктор Мясников», тестируя спортивное оборудование, со словами «что-то у меня сломалось». Видео с инцидентом он опубликовал в своем Telegram-канале.

Медик поделился кадрами, на которых он перемещается по студии на джамперах — ходулях, с помощью которых можно делать высокие или длинные прыжки. Мясников несколько раз попробовал на них подпрыгнуть, однако не добился желаемого результата.

После этого он попытался встать на джамперах на баланс-борд — фитнес-тренажер, состоящий из длинной доски и лежащего под ней валика. Встав на один край баланс-борда, Мясников не смог удержать равновесие и рухнул. «По-моему, что-то у меня сломалось», — заявил врач, сидя на полу. После этого он показал, что от одного из джамперов на его ногах отлетела деталь.

«Основной принцип долголетия — не будь дураком. Таким, как я. Целее будешь», — отшутился доктор.

