Доктор Мясников высказался об одном продукте словами «можно есть утром и ночью»

Врач Мясников посоветовал россиянам включить в рацион квашеную капусту

Врач общей практики и телеведущий Александр Мясников посоветовал россиянам включить в рацион один продукт. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1», выпуск которой доступен на платформе «Смотрим», специалист высказался о нем словами «можно есть утром и ночью».

«Введите в ежедневный рацион квашеную капусту. Ее можно есть утром, вечером, ночью — всегда вкусно! Вот на завтрак даже: ничего не хочешь есть, торопишься, а увидел капустку, съел — сразу жить захотелось, сразу аппетит появился, что-то еще съел», — дал рекомендацию Мясников.

Доктор добавил, что в этом продукте «целый вагон пользы».

Ранее Мясников в программе «О самом главном» обратился к людям, которые много ели на новогодних праздниках. Специалист заявил, что переедание не приводит к поражению печени.