Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:38, 16 января 2026Россия

Двое мужчин попали в рабство к отцу и сыну в российском регионе

В Якутии двое мужчин попали в рабство к отцу и сыну
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: kittirat roekburi / Shutterstock / Fotodom

В Нюрбинском районе Якутии отец и сын удерживали в рабстве двоих мужчин и истязали их. Об этом сообщает kp.ru.

Пленники жили в неотапливаемых помещениях бани и коровника. Их заставляли ухаживать за скотом, не платили и не давали выходных.

Известно, что одного из мужчин приковали цепью к стойлу, после чего избили, сломав ему ребра, а второму угрожали. Отмечается, что у одного из пленников было тяжелое психическое расстройство.

Одному пострадавшему удалось сбежать спустя несколько месяцев, после этого в профильных органах узнали о случившемся.

Ранее под Тулой цыгане захватили и удерживали в качестве невольника участника СВО — он был одним из девяти человек, которых держали в рабстве на ферме. Всех их обманом вынудили приехать в Белевский район, обещая работу с посуточной оплатой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российский хирург стал свидетелем изнасилования в Таиланде. Вскоре его нашли мертвым со страшными увечьями

    «Смыть грехи» не выйдет. Почему купание в проруби — бесполезное и опасное занятие

    Раскрыт скандинавский секрет счастья

    Марию Погребняк чуть не проглотил кашалот

    Жители российского поселка замерзли в квартирах

    В Херсонской области машина скорой помощи подорвалась на минах «лепестках»

    Туристка попыталась сфотографировать акулу и лишилась рук

    Названы сроки снижения цен на огурцы

    Назван фактор усиления воздействия воспаления на организм

    Магнитных бурь на Земле станет больше

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok