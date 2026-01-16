Двое мужчин попали в рабство к отцу и сыну в российском регионе

В Якутии двое мужчин попали в рабство к отцу и сыну

В Нюрбинском районе Якутии отец и сын удерживали в рабстве двоих мужчин и истязали их. Об этом сообщает kp.ru.

Пленники жили в неотапливаемых помещениях бани и коровника. Их заставляли ухаживать за скотом, не платили и не давали выходных.

Известно, что одного из мужчин приковали цепью к стойлу, после чего избили, сломав ему ребра, а второму угрожали. Отмечается, что у одного из пленников было тяжелое психическое расстройство.

Одному пострадавшему удалось сбежать спустя несколько месяцев, после этого в профильных органах узнали о случившемся.

Ранее под Тулой цыгане захватили и удерживали в качестве невольника участника СВО — он был одним из девяти человек, которых держали в рабстве на ферме. Всех их обманом вынудили приехать в Белевский район, обещая работу с посуточной оплатой.