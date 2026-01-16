В США двух мальчиков насмерть завалило песком во время игры в карьере

В штате Флорида, США, двух 14-летних мальчиков не стало из-за игры в песчаном карьере. Об этом пишет People.

Джордж Уоттс и Деррик Хаббард были лучшими друзьями и часто вместе играли в карьере, находящемся недалеко от их домов. 11 января они вновь пошли туда, чтобы вырыть яму в песке. Дома их ждала мать Деррика — Дестини Роджерс. Она приготовила для мальчиков обед и позвонила им, чтобы они пришли поесть, но никто не ответил. Женщина стала беспокоиться и попросила своего жениха сходить к карьеру.

Возле карьера мужчина нашел велосипеды и брошенную обувь, мальчиков же нигде не было. Вскоре к поискам присоединилась и сама Роджерс. Она тщетно пыталась найти их в песке и в конце концов вызвала спасателей. Спустя 20 минут они нашли Джорджа. Он находился на глубине полутора метра и был еще жив. Через некоторое время спасатели вытащили Деррика, которого завалило песком насмерть.

Джорджа доставили в больницу. Через два дня его не стало на больничной койке. Его мачеха назвала произошедшее с мальчиками немыслимым кошмаром, которого боится каждый родитель.

Ранее сообщалось, что в Италии 17-летнего юношу насмерть завалило песком в коммуне Монтальто-ди-Кастро, провинция Витербо. Это произошло, когда он рыл в песке тоннель вместе со своими братьями, пока их отец дремал на солнце.

