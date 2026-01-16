Экс-футболист Онопко рассказал о несостоявшемся из-за его внешности переходе в «Барселону»

Онопко: «Барселона» хотела меня подписать, но Кройфф сказал, что я некрасивый

Экс-футболист «Спартака» и сборной России Виктор Онопко рассказал о несостоявшемся из-за его внешности переходе в «Барселону». Его цитирует Mundo Deportivo.

Онопко признался, что узнал о том, что каталонский клуб интересовался им, совсем недавно. «"Барселона" хотела меня подписать. Но Кройфф или кто-то из его помощников сказал, что я некрасивый, и поэтому меня не взяли», — сказал бывший футболист.

Кроме того, Онопко заявил, что мог оказаться в мадридском «Атлетико» вместо «Овьедо». «В "Атлетико" я не попал из-за обмана агентов. В итоге я приехал в "Овьедо" и был счастлив», — отметил он.

В данный момент Онопко является тренером сборной России. В бытность игроком помимо «Спартака» и «Овьедо» он выступал за донецкий «Шахтер», испанский «Райо Вальекано» и «Сатурн» из Раменского. За «Овьедо» защитник играл в период с 1996 по 2002 год, проведя в составе клуба 222 матча.