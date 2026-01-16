Реклама

Мир
03:22, 16 января 2026Мир

Европейских лидеров уличили в трусливости из-за Трампа

Сенатор Пушков: Главы стран Европы боятся Трампа, как огня
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press / Global Look Press

Руководители европейских государств опасаются президента США Дональда Трампа, как огня. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Он высмеял планы Европы по отправке военного контингента после того, как американский лидер вознамерился осуществить полный контроль над островом. По его словам, европейские государства всегда находились в зависимости от Вашингтона, а сейчас они боязливы по отношению к Трампу.

«Из НАТО в знак протеста никто не выйдет — кишка тонка... Все это всем ясно, в том числе им самим», — подчеркнул Пушков и выразил недоумение относительно того, что в Европе не понимают абсурдность решения по отправке войск, назвав его «демонстрацией собственного бессилия» для этих стран.

Ранее Алексей Пушков заявил, что США больше не могут позволить себе мировое господство. По его мнению, глава Белого дома осознает изменившиеся реалии и хочет превратить Западное полушарие в «неприступную крепость» для Америки.

