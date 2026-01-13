Реклама

05:41, 13 января 2026Мир

В России пришли к неожиданному выводу о США из-за Гренландии

Пушков: США больше не могут позволить себе мировое господство
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: CNP / AdMedia / Global Look Press

США больше не могут позволить себе мировое господство. К неожиданному выводу на фоне притязаний американского президента Дональда Трампа на Гренландию пришел российский сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале.

«"Америка превыше всего" — этот лозунг Трампа в полной мере выражает суть его вариации американского империализма. Превыше задачи "экспорта демократии" в далекие страны, обязательств перед союзниками или "ненужного" международного права. Ныне мировое господство США уже не по силам», — сказал он.

По его словам, Трамп осознает изменившиеся реалии и хочет превратить Западное полушарие в «неприступную крепость» для США. В эту же логику укладывается и желание американского лидера взять под контроль Гренландию, заключил сенатор.

Ранее в Конгресс США внесли законопроект об «аннексии Гренландии и предоставлении статуса штата». Отмечается, что данный закон даст Трампу полномочия в принятии «любых шагов, необходимых для аннексии или приобретения Гренландии».

