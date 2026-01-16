Реклама

12:49, 16 января 2026Мир

Глава европейской страны встретится с Трампом

Bloomberg: Фицо встретится с Трампом в попытке укрепить связи с США
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Роберт Фицо

Роберт Фицо. Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо встретится с президентом США Дональдом Трампом в попытке укрепить связи с Вашингтоном. Об этом сообщает Bloomberg.

«Лидер восточноевропейской страны с населением 5,4 миллиона человек, граничащей с Украиной, планирует обсудить планы строительства новой атомной электростанции. Контракт, оцениваемый в 15 миллиардов евро, может быть заключен с американской компанией Westinghouse уже в следующем году», — говорится в материале.

Как отмечает издание, встреча состоится в субботу, 17 января, в резиденции американского лидера Мар-а-Лаго, а ее цель — укрепить связи между Вашингтоном и государством-членом Европейского союза, которое резко критикует блок. Агентство подчеркивает, что стремление Фицо к более тесным связям с США происходит одновременно с попытками сохранить деловые отношения с Россией и Китаем

Уточняется, что в пятницу словацкая делегация должна подписать в Вашингтоне межправительственное соглашение о сотрудничестве в области ядерной энергетики с правительством США, что должно проложить путь к переговорам с компанией Westinghouse.

Ранее Фицо заявил, что ЕС может быть силен в противостоянии с Россией и США, но не с верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас. По словам главы словацкого правительства, ее деятельность является позорным провалом.

