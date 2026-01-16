Реклама

20:27, 16 января 2026

Губерниев призвал поощрить деньгами российских участников Олимпиады-2026

Губерниев: Выплаты спортсменам-участникам Олимпиады для бюджета — капля в море
Андрей Стрельцов
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Телекомментатор Дмитрий Губерниев призвал поощрить деньгами российских участников Олимпиады-2026. Его слова приводит Sport24.

Губерниев отметил, что выплатить премии можно не только призерам, но и другим спортсменам, которые выступят на Играх. «Это решение примут правительство и местные власти. Думаю, они найдут возможность дать премии людям. Страна от этого точно не станет беднее», — сказал он.

Комментатор добавил, что возможен и сценарий, при котором будут награждены только призеры Олимпиады. «Пока обсуждать — это все равно что делить шкуру неубитого медведя. В любом случае выплаты спортсменам для нынешнего бюджета — капля в море», — резюмировал он.

Олимпиада-2026 пройдет с 6 по 22 февраля в Италии. На данный момент приглашение на Игры в качестве нейтральных атлетов получили шорт-трекисты Иван Посашков и Алена Крылова, ски-альпинист Никита Филиппов, а также фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник.

