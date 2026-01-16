Реклама

Экономика
13:16, 16 января 2026Экономика

Россияне заинтересовались одним видом ипотеки

TYMY: Россияне стали брать ипотеку на готовое жилье на 47 % чаще
Виктория Клабукова
СюжетСнижение ставки по кредитам:

Фото: Пати Амирбекова / «Лента.ру»

Россияне стали проявлять больше интереса к ипотеке на «вторичку» к концу прошлого года. О соответствующей тенденции «Газете.Ru» рассказали специалисты SaaS-платформы TYMY.

По статистике компании, спрос на данный вид жилищных кредитов за последний год вырос на 47 процентов. Такой значительный рост аналитики объясняют коррекцией Центробанком ключевой ставки и возвращением отложенного спроса. В сравнении с ноябрем 2025-го показатель снизился на 14,6 процента. На первичном рынке объем запросов не изменился: в месячном выражении спрос снизился лишь на 1,25 процента, а по сравнению с декабрем 2024 года, поднялся на 31,3 процента.

В целом на активность заемщиков под конец года влияли длинные выходные и ограничения банков в выдаче ипотеки по субсидированным ставкам. В связи с этим часть спроса могла сместиться на январь 2026-го. Как предполагают, покупательский интерес вырастет, как только ставки по кредитам станут более доступным. Цены на недвижимость при этом не должны успеть разогнаться. По прогнозам руководителя Tymy.Realty Александра Перевозникова, ставка может продолжить снижение в феврале.

Ранее финансисты предположили размер ипотечной ставки в 2026 году. К декабрю ее уровень может достичь 12-13 процентов.

