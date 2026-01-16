Реклама

10:08, 16 января 2026Мир

Исландцам не понравилась шутка США

Politico: Исландия оскорбилась из-за шутки кандидата на пост посла США в стране
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: US House Office of Photography / Wikimedia Commons

Власти Исландии назвали оскорблением шутку кандидата на пост посла США в стране и бывшего конгрессмена Билли Лонга и потребовали назначить другого человека на эту должность. Об этом сообщает Politico.

«Министерство иностранных дел связалось с посольством США в Исландии для проверки достоверности предполагаемых комментариев. Эти слова Билли Лонга, (...) возможно, были сказаны не всерьез, но они оскорбительны для Исландии и исландцев, которым пришлось бороться за свою свободу и которые всегда были друзьями США», — отмечается в заявлении.

Также в документе отмечается, что главе МИД Исландии Торгердюр Катрин Гюннарсдоуттир нужно отклонить кандидатуру Лонга и призвать Вашингтон назначить другого человека, который «проявит больше уважения к стране и ее жителям».

15 января Лонг в шутку заявил, что Исландия станет 52-м штатом, а он — губернатором. Позже он извинился за свое высказывание, подчеркнув, что говорил о присоединении государства к США не всерьез.

