Наука и техника
09:38, 16 января 2026Наука и техника

Из-за вторгнувшегося в Солнечную систему «инопланетного корабля» забили тревогу

Астроном Леб: У облака вокруг кометы 3I/ATLAS обнаружена новая аномалия
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: NASA / JPL-Caltech/University of Arizona / Handout via Reuters

У облака вокруг вторгнувшейся в Солнечную систему кометы 3I/ATLAS, иногда называемой космическим кораблем, обнаружена новая аномалия. Об этом в своем блоге на Medium сообщает астроном Ави Леб.

«Примечательно отсутствие следов микроскопических частиц пыли, которые усилили бы синий цвет за счет рэлеевского рассеяния», — написал специалист.

Астроном заметил, что мелкие частицы под воздействием давления солнечной радиации образовали бы типичный кометный хвост, распространяющийся в направление от светила. Вместо этого, согласно Леви, облако вокруг 3I/ATLAS сформировано сравнительно крупными пылевыми частицами, из-за чего у кометы нет типичного хвоста.

Ране Леб заметил, что 3I/ATLAS направляется в сторону системы Юпитера.

Впервые о 3I/ATLAS астрономы сообщили в июле, заметив небесное тело внутри орбиты газового гиганта.

На то, что 3I/ATLAS возник вне пределов Солнечной системы, указывают параметры его траектории движения. Вероятнее всего, объект представляет собой комету с диаметром ядра до 20 километров. 3I/ATLAS стал третьим межзвездным объектом в Солнечной системе, обнаруженным астрономами.

Обсудить
    Обсудить
