Авто
Все
14:35, 16 января 2026

Китайские автогиганты заметно повысили цены на свои машины в России

«Автостат»: Китайские концерны повысили цены на свои машины в России в январе
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

В первой половине января 2026 года крупнейшие китайские автоконцерны заметно повысили цены на свои машины в России после очередного повышения утильсбора. Об этом сообщает «Автостат».

Увеличение стоимости ряда моделей аналитики зафиксировали у BAIC, китайско-белорусского бренда Belgee, Changan, Chery, Dongfeng, FAW, GAC, Geely, Haval, JAECOO, Jetour, KNEWSTAR, Lixiang (Li Auto), OMODA, Oting, ROX, Soueast, TANK и WEY. Повышение составило 0,2-12,4 процента в зависимости от модели, модификации и бренда.

В наибольшей степени с 1 по 16 января подорожал среднеразмерный рамный внедорожник BAIC BJ40 в комплектации Exclusive. Розничная стоимость этой модели за это время поднялась на 12,4 процента. Также заметно увеличились цены на кроссовер Soueast S07 (плюс 2,9-9,7 процента) и переднеприводный пятиместный седан GAC Empow (плюс 3,3-10,7 процента).

Ведущие китайские концерна стабильно повышают цены на свои машины в России вопреки резкому падению спроса. Подобным образом компании из азиатской страны стремятся компенсировать растущие издержки, отмечают эксперты. В 2025 году «китайцы» столкнулись с рядом проблем, включая масштабное затоваривание и массовое закрытие дилерских центров. На фоне очередного повышения утильсбора рассчитывать на скорое оживление продаж на внутреннем авторынке не стоит, отмечал глава группы компаний «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич. Если это и произойдет, то не раньше весны 2026 года.

