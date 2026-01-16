Клава Кока рассказала о предложении переспать от продюсера

Певица Клава Кока заявила, что известный продюсер предлагал ей переспать

Певица Клавдия Высокова, известная под псевдонимом Клава Кока, заявила, что за время своей карьеры получала предложения интимной близости в обмен на успехи на сцене и популярность. Об этом она сообщила в шоу Ксении Собчак «Что о тебе думают?» на платформе VK Видео.

Кока напомнила, что когда-то работала в караоке, где «был сомнительный контингент», который делал девушке сомнительные предложения.

«Были варианты переспать с известным человеком, чтобы стать популярной. Еще задолго до того, как я попала в лейбл», — призналась Клава.

Также Высокова поделилась, что в то время искала возможности пробиться в эфир: ходила в массовки телевизионных шоу, проходила кастинги.

В декабре Клава Кока раскрыла обстоятельства ухода из Black Star. По словам Высоковой, она готовилась к самостоятельности в качестве артистки в течение последних нескольких лет.