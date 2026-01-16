Реклама

Культура
18:55, 16 января 2026

Клава Кока рассказала о предложении переспать от продюсера

Певица Клава Кока заявила, что известный продюсер предлагал ей переспать
Андрей Шеньшаков

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

Певица Клавдия Высокова, известная под псевдонимом Клава Кока, заявила, что за время своей карьеры получала предложения интимной близости в обмен на успехи на сцене и популярность. Об этом она сообщила в шоу Ксении Собчак «Что о тебе думают?» на платформе VK Видео.

Кока напомнила, что когда-то работала в караоке, где «был сомнительный контингент», который делал девушке сомнительные предложения.

«Были варианты переспать с известным человеком, чтобы стать популярной. Еще задолго до того, как я попала в лейбл», — призналась Клава.

Также Высокова поделилась, что в то время искала возможности пробиться в эфир: ходила в массовки телевизионных шоу, проходила кастинги.

В декабре Клава Кока раскрыла обстоятельства ухода из Black Star. По словам Высоковой, она готовилась к самостоятельности в качестве артистки в течение последних нескольких лет.

