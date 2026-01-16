Медведев поднял вопрос об укомплектовании нового рода российских войск

Зампред СБ Медведев провел совещание об укомплектовании войск беспилотных систем

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев поднял вопрос о комплектовании личным составом войск беспилотных систем — совещание по этой теме он провел сегодня, 16 января. Видео вступительного слова Медведева на совещании опубликовано на странице политика во «ВКонтакте».

Какова будет численность этого рода войск, Медведев в приветственном слове не уточнил — вероятно, обсуждение проходило в закрытой части мероприятия.

О появлении в России Войск беспилотных систем стало известно в конце 2025 года. Их эмблемой стали скрещенные стрела и меч с крылатой микросхемой со звездой в месте перекрестья.

Уже определена структура нового рода войск, назначен их начальник, также созданы органы военного управления на всех уровнях.