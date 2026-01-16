Миллиардер в спешке переименовал яхту из-за отзеркаленного названия «я нацист»

Миллиардер Ларри Элисон переименовал яхту Izanami из-за отзеркаленного названия

Основатель Oracle Ларри Элисон в спешке переименовал яхту, случайно прочитав ее отзеркаленное название. Об этом пишет New York Post (NYP).

Миллиардер назвал 58-метровую яхту Izanami в честь японской богини сотворения и смерти в синтоизме. Однако в один момент предприниматель неожиданно обнаружил, что при зеркальном прочтении название Izanami звучит как I’m a Nazi («я нацист»). После этого мужчина срочно переименовал судно в Ronin.

Сейчас роскошная яхта уже не принадлежит Элисону — он продал его венесуэльскому банкиру Виктору Варгасу еще в 2012-м году. Позже яхта перешла к итальянскому бизнесмену Алессандро Дель Боно.

