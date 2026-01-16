Реклама

Министр обороны Италии сравнил отправку войск в Гренландию с анекдотом

Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Marko Djurica / Reuters

Отправка войск стран Европейского союза (ЕС) в Гренландию похожа на начало анекдота. Об этом заявил министр обороны Италии Гуидо Крозетто, передает The Guardian.

Крозетто подчеркнул, что Италия не намерена отправлять на остров своих военнослужащих, а размещение войск в разных точках мира не является соревнованием. Он задался вопросом, «что могут сделать сто, двести или триста солдат любой национальности» в Гренландии.

«Это похоже на начало анекдота», — отметил глава МО Италии.

Ранее стало известно, что страны НАТО по запросу Дании намерены отправить более 30 военнослужащих на защиту Гренландии.

