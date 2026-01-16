Раскрыто число отправленных на защиту Гренландии солдат НАТО

РИА Новости: Страны НАТО намерены отправить 34 солдата на защиту Гренландии

Страны НАТО по запросу Дании намерены отправить чуть более 30 военнослужащих на защиту Гренландии от США. Об этом пишет РИА Новости.

Сообщается, что семь европейских стран-членов НАТО подтвердили готовность отправить своих солдат. По подсчетам агентства, в ближайшее время Европа планирует направить примерно 34 военных на помощь в Гренландию.

Агентство отмечает, что больше всего военнослужащих направят Франция и Германия. В публикации отмечается, что Гренландия ожидает 15 французских военных и 13 немецких солдат.

«Остальные государства НАТО, присоединившиеся к инициативе, направляют довольно скромное число военных. Министерства обороны Норвегии и Финляндии намерены командировать по два офицера. А Великобритания и Нидерланды — по одному военному», — говорится в материале.

Ранее официальный представитель Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что отправка военных групп в Гренландию не изменит решения президента США Дональда Трампа заполучить остров.