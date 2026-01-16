Реклама

Раскрыто число отправленных на защиту Гренландии солдат НАТО

РИА Новости: Страны НАТО намерены отправить 34 солдата на защиту Гренландии
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Marko Djurica / Reuters

Страны НАТО по запросу Дании намерены отправить чуть более 30 военнослужащих на защиту Гренландии от США. Об этом пишет РИА Новости.

Сообщается, что семь европейских стран-членов НАТО подтвердили готовность отправить своих солдат. По подсчетам агентства, в ближайшее время Европа планирует направить примерно 34 военных на помощь в Гренландию.

Агентство отмечает, что больше всего военнослужащих направят Франция и Германия. В публикации отмечается, что Гренландия ожидает 15 французских военных и 13 немецких солдат.

«Остальные государства НАТО, присоединившиеся к инициативе, направляют довольно скромное число военных. Министерства обороны Норвегии и Финляндии намерены командировать по два офицера. А Великобритания и Нидерланды — по одному военному», — говорится в материале.

Ранее официальный представитель Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что отправка военных групп в Гренландию не изменит решения президента США Дональда Трампа заполучить остров.

