МО опубликовало видео с ударом ВКС России по переправе ВСУ через Оскол

ВКС России уничтожили переправу через реку Оскол в районе Осиново в Харьковской области. Минобороны опубликовало соответствующие кадры.
В ведомстве сообщили, что украинские войска использовали переправу для переброски техники, войск и грузов военного назначения. Авиационные удары по переправе были нанесены с помощью авиабомб ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции.
Ранее мощные прилеты фугасных авиационных бомб по позициям Вооруженных сил Украины в Сумской области сняли на видео.
Также на видео попало уничтожение 122-мм самоходной гаубицы 2С1 «Гвоздика» Вооруженных сил Украины FPV-дронами.