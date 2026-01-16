Реклама

11:41, 16 января 2026

МО опубликовало видео с ударом ВКС России по переправе ВСУ через Оскол

Три ФАБ-500 уничтожили переправу ВСУ через Оскол, МО опубликовало видео
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

ВКС России уничтожили переправу через реку Оскол в районе Осиново в Харьковской области. Минобороны опубликовало соответствующие кадры.

В ведомстве сообщили, что украинские войска использовали переправу для переброски техники, войск и грузов военного назначения. Авиационные удары по переправе были нанесены с помощью авиабомб ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции.

Ранее мощные прилеты фугасных авиационных бомб по позициям Вооруженных сил Украины в Сумской области сняли на видео.

Также на видео попало уничтожение 122-мм самоходной гаубицы 2С1 «Гвоздика» Вооруженных сил Украины FPV-дронами.

