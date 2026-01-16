МО опубликовало видео с ударом ВКС России по переправе ВСУ через Оскол

Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

ВКС России уничтожили переправу через реку Оскол в районе Осиново в Харьковской области. Минобороны опубликовало соответствующие кадры.

В ведомстве сообщили, что украинские войска использовали переправу для переброски техники, войск и грузов военного назначения. Авиационные удары по переправе были нанесены с помощью авиабомб ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции.

Ранее мощные прилеты фугасных авиационных бомб по позициям Вооруженных сил Украины в Сумской области сняли на видео.

