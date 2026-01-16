Реклама

Экономика
13:35, 16 января 2026Экономика

Москвичам пообещали резкое потепление

Позднякова: Температура в Москве к 24-25 января будет на 10 градусов выше нормы
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Пик морозов в Москве и области придется на предстоящие выходные, 17 и 18 января, рассказала «Ридусу» главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

При этом к празднику Крещения Господня температура будет выше климатической нормы, уточнила синоптик. Так, в понедельник, 19 января, днем ожидается до минус 10 градусов. В последующие дни также будет наблюдаться потепление, и к 21 января температура воздуха составит минус 6 градусов днем и до минус 8 градусов ночью.

Таким образом, к следующим выходным, 24-25 января, температура в столице будет выше нормы на 8-10 градусов, заключила специалист.

Ранее метеоролог Александр Шувалов сообщил, что Крещение в Москве и Подмосковье будет достаточно теплым, однако перед ним ударят 20-25-градусные морозы.

