Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:00, 16 января 2026Экономика

Москвичей предупредили об аномальном давлении

Синоптик Леус: 16 января давление в Москве превысит норму на 17-19 единиц
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В пятницу, 16 января, атмосферное давление в Москве и Подмосковья значительно превысит норму. Об аномальных значениях жителей столичного региона предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

В течение дня, отметил синоптик, давление будет расти и составит 765 миллиметров ртутного столба — это на 17-19 единиц выше нормы. Леус объяснил, что причиной столь высокого показателя является попадание Москвы и области под влияние гребня сибирского антициклона, вытягивающегося с востока. «Несмотря на активный рост атмосферного давления, облаков в небе по-прежнему будет много — им не позволит рассеяться мощная приземная температурная инверсия. Вероятность осадков невелика, а температурный фон немного ниже климатической нормы», — поделился информацией эксперт.

Что касается погоды в ближайшие дни, продолжил специалист, в субботу, 17 января, похолодает. В ночные часы столбики термометров покажут минус 17-19 градусов, в дневные — минус 12-14, при этом обойдется без существенных осадков.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов пообещал жителям столичного региона аномально теплое Крещение.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине суд избрал меру пресечения Тимошенко

    В России объявили сроки окончательной блокировки WhatsApp

    США купили новое супероружие. На что оно способно и сколько стоит

    Зеленский анонсировал новый раунд переговоров с США

    Россиянам назвали необязательные для оплаты коммунальные услуги

    Раскрыт неочевидный фактор нарушений сна и набора веса

    В России ответили на прогноз Тимошенко о судьбе Украины

    Задержан топ-менеджер из структуры «Росатома». Его обвиняют в финансировании ВСУ

    Белоусову доложили о ситуации в Купянске

    Ушедший из России автогигант столкнулся с падением продаж

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok