Москвичей предупредили об аномальном давлении

Синоптик Леус: 16 января давление в Москве превысит норму на 17-19 единиц

В пятницу, 16 января, атмосферное давление в Москве и Подмосковья значительно превысит норму. Об аномальных значениях жителей столичного региона предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

В течение дня, отметил синоптик, давление будет расти и составит 765 миллиметров ртутного столба — это на 17-19 единиц выше нормы. Леус объяснил, что причиной столь высокого показателя является попадание Москвы и области под влияние гребня сибирского антициклона, вытягивающегося с востока. «Несмотря на активный рост атмосферного давления, облаков в небе по-прежнему будет много — им не позволит рассеяться мощная приземная температурная инверсия. Вероятность осадков невелика, а температурный фон немного ниже климатической нормы», — поделился информацией эксперт.

Что касается погоды в ближайшие дни, продолжил специалист, в субботу, 17 января, похолодает. В ночные часы столбики термометров покажут минус 17-19 градусов, в дневные — минус 12-14, при этом обойдется без существенных осадков.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов пообещал жителям столичного региона аномально теплое Крещение.