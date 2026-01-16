Мужчина нашел алмаз за миллион рублей благодаря сыновьям

В США мужчина нашел алмаз весом 2,09 карата благодаря детям

Житель США Джеймс Уорд нашел коричневый алмаз весом 2,09 карата и стоимостью в 12 тысяч фунтов стерлингов (1,3 миллиона рублей) в парке кратеров Арканзаса во время семейного путешествия. Об этом сообщает Jam Press.

Джеймс и его жена Элизабет поехали в парк, чтобы порадовать сыновей — девятилетнего Эдриана и семилетнего Остина. Дети давно хотели попробовать поискать драгоценные камни.

41-летний мужчина рассказал, что в первый день они потратили на поиски четыре часа, но так ничего и не нашли. Взрослые не хотели возвращаться в парк из-за холода, но дети все же уговорили их остаться на ночь.

На следующий день Джеймс прогуливался по парку с Остином, как вдруг увидел на земле примечательный камень. Он принес его экспертам парка. Они определили, что мужчина нашел настоящий коричневый алмаз. Элизабет уверена, что это произошло благодаря тому, что они прислушались к детям.

Джеймс назвал драгоценный камень «Уорд» в честь семьи.

Ранее сообщалось, что жительница Нью-Йорка, США, нашла алмаз весом 2,3 карата во время путешествия в парк кратеров Арканзаса. Она планирует использовать его для обручального кольца.

