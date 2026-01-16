Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
18:32, 18 января 2026Из жизни

Мужчина нашел алмаз за миллион рублей благодаря сыновьям

В США мужчина нашел алмаз весом 2,09 карата благодаря детям
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Arkansas State Parks

Житель США Джеймс Уорд нашел коричневый алмаз весом 2,09 карата и стоимостью в 12 тысяч фунтов стерлингов (1,3 миллиона рублей) в парке кратеров Арканзаса во время семейного путешествия. Об этом сообщает Jam Press.

Джеймс и его жена Элизабет поехали в парк, чтобы порадовать сыновей — девятилетнего Эдриана и семилетнего Остина. Дети давно хотели попробовать поискать драгоценные камни.

41-летний мужчина рассказал, что в первый день они потратили на поиски четыре часа, но так ничего и не нашли. Взрослые не хотели возвращаться в парк из-за холода, но дети все же уговорили их остаться на ночь.

На следующий день Джеймс прогуливался по парку с Остином, как вдруг увидел на земле примечательный камень. Он принес его экспертам парка. Они определили, что мужчина нашел настоящий коричневый алмаз. Элизабет уверена, что это произошло благодаря тому, что они прислушались к детям.

Материалы по теме:
Останки матери и дочери, пропавших 50 лет назад, нашли в утонувшей машине. В том же канале оказался еще один скелет
Останки матери и дочери, пропавших 50 лет назад, нашли в утонувшей машине. В том же канале оказался еще один скелет
22 августа 2024
«Это безумно пугает» На дне озер иногда скрываются страшные тайны. Их раскрывают случайные люди
«Это безумно пугает»На дне озер иногда скрываются страшные тайны. Их раскрывают случайные люди
14 сентября 2019
«Сердце разрывается от боли за семьи» История дайвера, который сумел раскрыть тайну пропажи влюбленной пары
«Сердце разрывается от боли за семьи»История дайвера, который сумел раскрыть тайну пропажи влюбленной пары
11 февраля 2022

Джеймс назвал драгоценный камень «Уорд» в честь семьи.

Ранее сообщалось, что жительница Нью-Йорка, США, нашла алмаз весом 2,3 карата во время путешествия в парк кратеров Арканзаса. Она планирует использовать его для обручального кольца.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Взыскание долгов за ЖКХ в России запланировали перевести на цифровую платформу

    Кадыров выложил видео с сыном на фоне слухов о ДТП. Что не так с этим роликом

    «Не выходите из автобуса». Неразлучные пары Голливуда раскрыли секрет многолетнего счастья

    В российском городе толпа девочек-подростков жестоко избила знакомую

    В российском городе похитили ребенка

    Моуринью высказался о возможном возвращении в «Реал»

    Мужчина нашел алмаз за миллион рублей благодаря сыновьям

    Юг России испытал неурожай

    В России создадут новый единый учебник по географии

    Искусственный интеллект утомил людей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok