Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:09, 16 января 2026Россия

Мужчина сломал череп месячному сыну и избил супругу в российском городе

В Екатеринбурге мужчина сломал череп месячному ребенку и избил жену
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Екатеринбурге 52-летний мужчина сломал череп месячному сыну, избил жену и сбежал. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Преступление произошло в квартире на улице Белореченской. По предварительным данным, местный житель напал на жену, затем начал избивать ребенка.

После этого он сбежал и спрятался в своем частном доме, однако уже через несколько часов его обнаружили полицейские. Его сын на данный момент находится в больнице с переломами черепа.

Ранее в Алтайском крае двухмесячный ребенок выпал из коляски во время конфликта двух женщин. Младенца после случившегося доставили в медицинское учреждение, где ему оказали всю необходимую помощь.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы просто не на одной стороне». Зеленский публично заявил о разногласиях с США по мирному плану

    «Смыть грехи» не выйдет. Почему купание в проруби — бесполезное и опасное занятие

    Раскрыт скандинавский секрет счастья

    Двое мужчин выслушали приговор за беспорядки в российском аэропорту

    Мужчина нашел потерянное 48 лет назад обручальное кольцо жены

    Работавший с Соловьевым блогер решил обезопасить семью ипотеками

    Россиянам напомнили о возврате средств за плохую работу УК

    Раскрыты особенности ударившего по важному объекту ВСУ умного снаряда

    Военкор обратил внимание на одну деталь во время суда над Тимошенко

    Появились кадры удара ФАБ-500 по пункту дислокации ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok