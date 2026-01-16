Мужчина сломал череп месячному сыну и избил супругу в российском городе

В Екатеринбурге мужчина сломал череп месячному ребенку и избил жену

В Екатеринбурге 52-летний мужчина сломал череп месячному сыну, избил жену и сбежал. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Преступление произошло в квартире на улице Белореченской. По предварительным данным, местный житель напал на жену, затем начал избивать ребенка.

После этого он сбежал и спрятался в своем частном доме, однако уже через несколько часов его обнаружили полицейские. Его сын на данный момент находится в больнице с переломами черепа.

