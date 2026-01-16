На Солнце образовалась крупная корональная дыра необычной формы

ИКИ РАН: На Солнце обнаружили корональную дыру в виде цифры один

На Солнце заметили крупную корональную дыру с необычной формой, напоминающую перевернутую цифру 1. Об этом заявили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН в своем Telegram-канале.

«Напоминает огромную перевернутую цифру "1", хотя при наличии фантазии тут, как и в облаках, наверное, много что можно разглядеть», — говорится в публикации.

Уточняется, что высота дыры составляет около миллиона километров. По данным лаборатории, корональные дыры на Солнце начали чаще появляться с первых месяцев 2025 года после пика солнечной активности.

