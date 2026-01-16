Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:57, 16 января 2026Наука и техника

На Солнце образовалась крупная корональная дыра необычной формы

ИКИ РАН: На Солнце обнаружили корональную дыру в виде цифры один
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Изображение: Лаборатория солнечной астрономии (ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН)

На Солнце заметили крупную корональную дыру с необычной формой, напоминающую перевернутую цифру 1. Об этом заявили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН в своем Telegram-канале.

«Напоминает огромную перевернутую цифру "1", хотя при наличии фантазии тут, как и в облаках, наверное, много что можно разглядеть», — говорится в публикации.

Уточняется, что высота дыры составляет около миллиона километров. По данным лаборатории, корональные дыры на Солнце начали чаще появляться с первых месяцев 2025 года после пика солнечной активности.

Ранее астроном Ави Леб заявил, что у облака вокруг кометы 3I/ATLAS, которую называют космическим кораблем, замечена новая аномалия. По его словам, мелкие частицы под влиянием давления радиации с Солнца, как правило, формируют кометный хвост, а облако вокруг 3I/ATLAS сформировано сравнительно крупными пылевыми частицами, из-за чего у кометы нет типичного хвоста.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В «Росатоме» отреагировали на задержание своего топ-менеджера за финансирование ВСУ

    В России объявили сроки окончательной блокировки WhatsApp

    США купили новое супероружие. На что оно способно и сколько стоит

    Прибывшую из Грузии женщину задержали в Москве из-за крупной суммы валюты

    Тимошенко назвала режим Зеленского фашистским

    Китайские автогиганты заметно повысили цены на свои машины в России

    Россиян предупредили о последствиях для здоровья глаз купаний в проруби на Крещение

    Раскрыты планы НАТО в Гренландии

    Трое наблюдавших за российскими военными граждан попали под следствие

    Передачу Трампу Нобелевской премии мира назвали жалким поступком

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok