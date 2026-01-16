На Украине сообщили о созыве «энергетического Рамштайна»

Глава МИД Сибига объявил о созыве Украиной «энергетического Рамштайна»

Министр иностранных дел (МИД) Украины Андрей Сибига объявил о созыве «энергетического Рамштайна». Об этом он сообщил в соцсети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«По поручению премьер-министра Юлии Свириденко МИД совместно с Минэнерго созывает энергетический Рамштайн, на котором ожидаем получения от союзников дополнительных взносов и конкретных обязательств», — говорится в сообщении.

Сибига добавил, что ведомство по поручению украинского лидера Владимира Зеленского работает с партнерами над усилением энергетической системы страны. Он отметил, что Норвегия уже предоставила пакет помощи на 200 миллионов долларов. По его словам, данные средства будут направлены на закупки газа и энергетического оборудования.

Ранее Владимир Зеленский объявил, что в стране вводится режим чрезвычайной ситуации в сфере энергетики. По его словам, ремонтные бригады, энергетические компании, коммунальные службы, ГСЧС Украины продолжают работать в круглосуточном режиме для возобновления поставок электричества и отопления.