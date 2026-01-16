Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
04:03, 16 января 2026Бывший СССР

На Украине сообщили о созыве «энергетического Рамштайна»

Глава МИД Сибига объявил о созыве Украиной «энергетического Рамштайна»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Министр иностранных дел (МИД) Украины Андрей Сибига объявил о созыве «энергетического Рамштайна». Об этом он сообщил в соцсети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«По поручению премьер-министра Юлии Свириденко МИД совместно с Минэнерго созывает энергетический Рамштайн, на котором ожидаем получения от союзников дополнительных взносов и конкретных обязательств», — говорится в сообщении.

Сибига добавил, что ведомство по поручению украинского лидера Владимира Зеленского работает с партнерами над усилением энергетической системы страны. Он отметил, что Норвегия уже предоставила пакет помощи на 200 миллионов долларов. По его словам, данные средства будут направлены на закупки газа и энергетического оборудования.

Ранее Владимир Зеленский объявил, что в стране вводится режим чрезвычайной ситуации в сфере энергетики. По его словам, ремонтные бригады, энергетические компании, коммунальные службы, ГСЧС Украины продолжают работать в круглосуточном режиме для возобновления поставок электричества и отопления.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Беспилотник врезался в жилую многоэтажку в российском городе

    Корабль пришельцев или секретное оружие России. Чем оказался загадочный астероид, угрожавший Земле

    Проект русской виагры провалился. Лабораторию для него даже не успели построить

    Жители Москвы недополучили солнца

    Неожиданный молочный продукт связали со снижением уровня сахара в крови

    Трамп отреагировал на подаренную Нобелевскую премию мира

    Фигура телеведущей в крошечном бикини на фото папарацци вызвала споры в сети

    На Украине сообщили о созыве «энергетического Рамштайна»

    Аналитик предрек ускорение наступления РФ из-за изменения в зоне СВО

    В Европе произошел раскол из-за Путина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok