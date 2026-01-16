На Украине забили тревогу из-за российской «боевой саранчи»

Машовец: Российские дроны «Молния-2» представляют серьезную угрозу для ВСУ

Российский боевой дрон типа «Молния-2» представляет серьезную угрозу для Вооруженных сил Украины (ВСУ) и ближайшего тыла. Об этом заявил украинский военный эксперт Константин Машовец, его цитирует «Зеркало недели».

По его словам, в производстве данных беспилотников Россия делает ставку на массовость. Аналитик заявил, что украинские войска имеют дело с «боевой саранчой», которая является самой большой и тотальной угрозой для тыла на глубину в 50 километров.

Ранее газета New York Times сообщила, что Россия стала «империей беспилотников», многократно увеличив их производство. NYT отметила многократный рост производства и применения Россией беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Герань», подчеркнув, что Москва совершила революцию в данной сфере.