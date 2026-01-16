FT: Украина пойдет на территориальные уступки, если вступит в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский пойдет на территориальные уступки, если его страна вступит в Европейский союз (ЕС) и представит это как победу. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

«Зеленский сможет принять другие аспекты возможной мирной сделки, например уступку территорий в пользу России, только в случае, если сможет представить вступление в ЕС как позитивный результат», — пишет издание, передавая мнение чиновников Еврокомиссии.

Ранее газета The New York Times сообщила со ссылкой на мнение киевского юриста Владимира Дородко, что многие граждане Украины готовы к территориальным уступкам.