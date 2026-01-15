На Украине указали на готовность граждан к территориальным уступкам

NYT: Многие украинцы согласны с необходимостью территориальных уступок

Многие граждане Украины готовы к территориальным уступкам. Об этом пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на мнение киевского юриста Владимира Дородко.

«Многие люди устали», — указал он на причину распространенности мнения о необходимости уступок.

По словам Дородко, украинцы хотят заключения мирного соглашения даже ценой территориальных уступок. Отмечается, что количество поддерживающих такое решение граждан увеличилось после масштабных отключений электроэнергии по всей Украине из-за массированных ударов со стороны России.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал мэра Киева Виталия Кличко за неготовность столицы к ударам по объектам энергетической инфраструктуры. По его словам, проблемы с перебоями электричества в городе должны решаться эффективнее.

