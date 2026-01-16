Реклама

01:01, 16 января 2026Забота о себе

Назван неочевидный мощный фактор сексуального возбуждения

Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Tinnakorn jorruang / Shutterstock / Fotodom

Сексологи Ли Филлипс и Джастин Лемиллер утверждают, что страх может спровоцировать сильное сексуальное возбуждение. О причине такой неожиданной реакции тела он рассказал Men's Health.

Лемиллер заявил, что в момент страха или сильного стресса активируется симпатическая нервная система, повышается артериальное давление, учащаются сердцебиение и дыхание. «Это физиологическое состояние во многом схоже с тем, как наше тело ощущает себя, когда мы сексуально возбуждены. Вероятно, мозг путает эти два состояния и ошибочно интерпретирует страх как возбуждение», — объяснил эксперт.

Сексолог полагает, что этот механизм лежит в основе того, что некоторые люди испытывают эротическое желание в момент сильного стресса или во время просмотра фильмов ужасов. Тем же, по его словам, можно объяснить тягу к различным БДСМ-практикам, когда люди имитируют наказание или изнасилование.

Филлипс также подчеркнул, что не нужно стыдиться подобных проявлений сексуальности. Он пояснил, что страх и возбуждение являются физическими реакциями, а не результатом аморальных мыслей или отсутствия нравственности.

Ранее профессор Шаньдунского университета в Китае Мутун Чен назвал идеальную частоту секса для психического здоровья. По его мнению, наименьший уровень депрессии испытывают люди, которые ведут регулярную половую жизнь и занимаются сексом не реже одного-двух раз в неделю.

