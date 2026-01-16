Названы самые популярные сообщества у рекламодателей

В 2025 году рекламодатели разместили более миллиона публикаций у авторов ВКонтакте через платформу VK AdBlogger. Самыми популярными у бизнеса оказались сообщества на тему юмора, кулинарии, кино и городских мероприятий — на них пришлась совокупно треть всех размещений за год, сообщает пресс-служба VK.
На платформе представлены уже более 71 тысячи сообществ, у которых бизнес может размещать рекламные публикации в формате готовых или авторских креативов. Всего в сервисе зарегистрированы более 46 тысяч рекламодателей. В 2025 году большая часть брендов выбирала для продвижения сообщества с аудиторией от 100 тысяч человек — на них пришлось 70 процентов размещений. Больше всего размещений заказал бизнес из сферы e-commerce — на эту категорию рекламодателей пришлось более 40 процентов от всего количества публикаций в 2025 году.
Во втором полугодии 2025 года вырос спрос на размещение в узкоспециализированных сообществах. Исторические, автомобильные, а также сообщества, посвященные вакансиям, продемонстрировали рост спроса в полтора раза по сравнении с первым полугодием. Также вырос интерес рекламодателей к сообществам на спортивную тематику, в частности хоккей и боевые искусства, и авторам, пишущим на тему науки, хобби и активного отдыха.
Как считает директор по развитию бизнеса VK AdBlogger Никита Уткис, бизнесу нужен не просто контакт с аудиторией, а отдача от взаимодействия с ней.
«И то доверие подписчиков, которое есть у нишевых и специализированных авторов и сообществ, дает рекламодателям искомый высокий отклик на рекламные интеграции. Показательно, что главным заказчиком таких размещений стала самая динамично развивающаяся отрасль — e-commerce. Однако и средние, и малые предприниматели начинают перенимать этот подход и понимать ценность инвестиций в тематические комьюнити — и уже получают отдачу в виде новых клиентов», — добавил он.