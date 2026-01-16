Реклама

Экономика
19:06, 16 января 2026Экономика

Названы сроки снижения цен на огурцы

Лут: Огурцы в России начнут дешеветь к весне
Вячеслав Агапов

Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Огурцы в России начнут дешеветь к весне. Сроки снижения цен назвала глава Минсельхоза РФ Оксана Лут, ее цитирует РИА Новости.

По словам министра, стоимость овощей растет в связи с сезонным фактором и уже к весне она должна падать.

«Конечно, но они всегда, каждый год они у нас дорожают, дешевеют. Это же сезонная история. В этом году они подорожали чуть больше, чем в прошлом году. Но в любом случае, как только будет подходить сезон открытого грунта, конечно, у нас будет снижение», — пояснила она.

Сейчас в стране растет объем производства овощей закрытого грунта. Минсельхоз поддерживает таких производителей и в ближайшее время планирует возобновить льготное кредитование на строительство теплиц для овощей, чтобы закрыть потребность в в свежих овощах за счет местной продукции, а не импортной.

По словам вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева, урожайность ключевых видов овощных культур в России в 2025 году продемонстрировала положительную динамику. Эта тенденция затронула в том числе картофель и сахарную свеклу. Объемы сборов этих овощных культур Патрушев раскрывать не стал, но указал, что урожайность по этим видам в 2025-м превысила прошлогодние показатели.

