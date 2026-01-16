Реклама

16:38, 16 января 2026

Немецкие туристы из любопытства перешли границу Финляндии и России на снегоступах

Трое немцев объяснили любопытством пересечение границы Финляндии и России
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Lehtikuva / Reuters

Трое немецких туристов перешли границу Финляндии и России на снегоступах. Об этом пишет издание Yle со ссылкой на данные пограничной службы скандинавской страны.

Инцидент произошел 14 января в районе горнолыжного курорта Пальякка в Куусамо. Молодые люди признались, что направлялись в ту сторону намеренно и объяснили свое желание пересечь границу любопытством.

По словам капитана местной полиции Юхи Ромппайнена, немцам ясно дали понять, что теперь им закрыт въезд в приграничный район Финляндии.

Ранее финский подросток пересек границу России и Финляндии. Несколько часов несовершеннолетний свободно находился на российской стороне.

