08:29, 16 января 2026

Новая глава Венесуэлы раскритиковала США и выступила с призывом

Родригес: Вся Венесуэла находится под угрозой
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters

Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Дельси Родригес раскритиковала политику США и заявила о необходимости защиты суверенитета страны. Ее слова передает CNN.

«Вся Венесуэла находится под угрозой, и поэтому я призываю к национальному единству, чтобы, ставя суверенитет на первое место, мы вели дипломатическую борьбу», — сказала она.

В частности, Родригес, описывая действия Соединенных Штатов, упоминала такие определения как «преступная экономическая блокада», «экономическая война», «морская блокада, направленная на окружение страны-экспортера энергоносителей». Однако при этом за свою речь она ни разу напрямую не упомянула президента США Дональда Трампа, ограничившись обобщенными формулировками.

Ранее стало известно, что Родригес и лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо борются за симпатию президента США Дональда Трампа. Политики пытаются убедить «непредсказуемого человека», что именно они — подходящие люди для руководства переходным периодом в Венесуэле.

