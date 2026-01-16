Реклама

19:39, 16 января 2026Силовые структуры

Обогатившаяся во время обыска российский следователь Яблокова лишилась звания лейтенанта

Суд Петербурга приговорил к 5 годам колонии экс-следователя СК Яблокову
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к пяти годам лишения свободы бывшую сотрудницу Следственного комитета (СК) России Маргариту Яблокову, обогатившуюся во время обыска изъятыми деньгами. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Подсудимая признана виновной по статьям 160 («Присвоение или растрата») и 292 («Служебный подлог») УК РФ. С нее сняли обвинение в превышении полномочий как излишне вмененное. Яблоковой запретили занимать должности на государственной службе в правоохранительных и следственных органах сроком на четыре года. Также она лишена специального звания «лейтенант юстиции».

7 марта 2025 года следовательницу отправили под домашний арест за похищение денег.

Из материалов уголовного дела следует, что Яблокова проводила обыск в жилом помещении на Большом проспекте Петроградской стороны. В результате следственных действий были изъяты 629 тысяч рублей, которые затем хранились в служебном кабинете следователя. Она, по данным следствия, похитила эти средства, а чтобы скрыть преступление, изготовила подложный протокол, датированный 1 апреля 2024 года.

