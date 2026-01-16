Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:31, 16 января 2026Силовые структуры

Обвиняемый во взятках экс-замначальника московского метро выступил в суде

Экс-первый замглавы московского метро Дощатов признал вину в получении взятки
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Дмитрий Дощатов. Архивное фото

Дмитрий Дощатов. Архивное фото. Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Обвиняемый в получении взятки бывший первый замначальника Московского метрополитена Дмитрий Дощатов выступил в суде. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, на заседании в Савеловском суде он признал свою вину после того, как прокурор огласил обвинительное заключение.

Ранее сообщалось, что Дощатов обвиняется по части 6 статьи 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ. По версии следствия, он получил взятку от своего знакомого в виде автомобиля Toyota RAV 4 стоимостью около пяти миллионов рублей. За это первый замглавы метрополитена Москвы утвердил качество полушпал, заведомо не подходящих для строительства объектов, по договору поставки на сумму более трех миллиардов рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы просто не на одной стороне». Зеленский публично заявил о разногласиях с США по мирному плану

    «Смыть грехи» не выйдет. Почему купание в проруби — бесполезное и опасное занятие

    Раскрыт скандинавский секрет счастья

    Мужчина нашел потерянное 48 лет назад обручальное кольцо жены

    Работавший с Соловьевым блогер решил обезопасить семью ипотеками

    Россиянам напомнили о возврате средств за плохую работу УК

    Раскрыты особенности ударившего по важному объекту ВСУ умного снаряда

    Военкор обратил внимание на одну деталь во время суда над Тимошенко

    Появились кадры удара ФАБ-500 по пункту дислокации ВСУ

    Бодибилдер стал бросаться едой в пассажиров самолета из-за жены и попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok