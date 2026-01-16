Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
07:34, 16 января 2026Интернет и СМИ

Обычная прогулка по супермаркету закончилась для мужчины грязной драмой в туалете

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: VGstockstudio / Shutterstock / Fotodom  

Пользователь Reddit с ником Scarekrow25 рассказал о том, как попытка хорошо провести вечер с женой во время командировки окончилась для него публичным конфузом. По его словам, причиной стали ужасные спазмы в животе, вынудившие его надолго отправиться в уборную.

Мужчина рассказал, что взял супругу в рабочую поездку в Чикаго, однако та часто скучала, поэтому он решил сводить ее в торговый центр. «Вдруг я почувствовал сильные спазмы в животе. Я чуть не согнулся от боли. Я сказал жене, что мне нужно срочно найти туалет. Я быстро зашел в кабинку и принялся опорожнять кишечник. Однако это был не обычный поход в туалет. Запах был настолько ужасным, что меня чуть не вырвало. Я почти уверен, что видел, как краска отслаивалась от двери кабинки. Каждый раз, когда я думал, что все закончилось, оно начиналось заново», — пожаловался автор.

Материалы по теме:
Что такое белковая диета? Что можно есть и поможет ли она похудеть
Что такое белковая диета?Что можно есть и поможет ли она похудеть
5 октября 2024
«Клизма изменила мою жизнь». Блогеры подсели на клизмы из кофе и урины. Зачем они это делают и почему не хотят верить врачам?
«Клизма изменила мою жизнь». Блогеры подсели на клизмы из кофе и урины. Зачем они это делают и почему не хотят верить врачам?
13 июля 2025
Весь мир помешался на том, чтобы есть достаточно белка. Почему это бесполезно, а иногда даже опасно? И сколько нужно белка в день?
Весь мир помешался на том, чтобы есть достаточно белка. Почему это бесполезно, а иногда даже опасно? И сколько нужно белка в день?
22 июля 2025

Он уточнил, что чувствовал себя так, как, должно быть, чувствует сдувающийся дирижабль. Те, кто в этот момент были в туалете, спешно покинули его, новые же посетители, едва зайдя внутрь, разворачивались и выходили. Акт дефекации автор закончил лишь спустя четверть часа.

«Я встал, и автоматическая система сделала свое дело, смыв воду с огромной силой. Настолько огромной, что жидкость выплеснулась прямо в воздух. Прежде чем я успел среагировать, смесь воды и фекалий обрушилась на меня. Я привел себя в порядок, насколько это было возможно. Когда я вышел, моя жена даже не хотела находиться рядом со мной. Думаю, она подумывает о разводе, — пошутил автор. — Я опозорил свою семью навсегда. Моих предков, вероятно, изгонят из рая за то, что я был в их роду».

Ранее занятый туалет вынудил девушку найти экстремальный способ для срочной дефекации. Она отважилась на этот шаг, когда спазмы в животе стали невыносимыми, а кишечные газы «пахли так, будто на смену им вот-вот придут фекалии».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп получил вожделенную Нобелевскую премию. Но торжественность момента оказалась подпорчена

    Корабль пришельцев или секретное оружие России. Чем оказался загадочный астероид, угрожавший Земле

    Проект русской виагры провалился. Лабораторию для него даже не успели построить

    «Самая сексуальная спортсменка мира» показала фото в обтягивающих леггинсах

    Российские военные сорвали планы ВСУ на сложном для Украины участке

    В США назвали последствие запуска «Орешника» для России

    Некоторые пошлины в России захотели увеличить в 100 раз

    Тимошенко назвали примером для украинских политиков

    В Китае предупредили Европу о последствиях сдачи Гренландии

    Истребитель США пропал с радаров у берегов Японии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok