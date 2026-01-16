Обычная прогулка по супермаркету закончилась для мужчины грязной драмой в туалете

Пользователь Reddit с ником Scarekrow25 рассказал о том, как попытка хорошо провести вечер с женой во время командировки окончилась для него публичным конфузом. По его словам, причиной стали ужасные спазмы в животе, вынудившие его надолго отправиться в уборную.

Мужчина рассказал, что взял супругу в рабочую поездку в Чикаго, однако та часто скучала, поэтому он решил сводить ее в торговый центр. «Вдруг я почувствовал сильные спазмы в животе. Я чуть не согнулся от боли. Я сказал жене, что мне нужно срочно найти туалет. Я быстро зашел в кабинку и принялся опорожнять кишечник. Однако это был не обычный поход в туалет. Запах был настолько ужасным, что меня чуть не вырвало. Я почти уверен, что видел, как краска отслаивалась от двери кабинки. Каждый раз, когда я думал, что все закончилось, оно начиналось заново», — пожаловался автор.

Он уточнил, что чувствовал себя так, как, должно быть, чувствует сдувающийся дирижабль. Те, кто в этот момент были в туалете, спешно покинули его, новые же посетители, едва зайдя внутрь, разворачивались и выходили. Акт дефекации автор закончил лишь спустя четверть часа.

«Я встал, и автоматическая система сделала свое дело, смыв воду с огромной силой. Настолько огромной, что жидкость выплеснулась прямо в воздух. Прежде чем я успел среагировать, смесь воды и фекалий обрушилась на меня. Я привел себя в порядок, насколько это было возможно. Когда я вышел, моя жена даже не хотела находиться рядом со мной. Думаю, она подумывает о разводе, — пошутил автор. — Я опозорил свою семью навсегда. Моих предков, вероятно, изгонят из рая за то, что я был в их роду».

