Олимпийский чемпион оценил запрет латвийским спортсменам контактировать с россиянами

Васильев о запрете латвийским спортсменам общаться с россиянами: Это диагноз

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев оценил запрет латвийским спортсменам контактировать с россиянами на предстоящей Олимпиаде в Италии. Его слова приводит РИА Новости.

«О спорте в этой ситуации не идет никакой речи, это просто умалишенные люди, которым нужно обратиться к специалистам по психиатрии. Это же просто бред сумасшедшего, это диагноз», — заявил Васильев.

Олимпийский чемпион отметил, что латвийские власти находятся в агонии и пытаются навредить России всеми способами. «Этим решением они показывают свой уровень интеллекта», — резюмировал он.

15 января стало известно, что латвийские власти посоветовали спортсменам страны держаться подальше от представителей России на грядущей Олимпиаде, отказываться от совместных фото и видео, кроме случаев, предусмотренных протоколом соревнований. Олимпийский комитет Латвии подчеркнул необходимость минимизировать любое взаимодействие за пределами обязательных процедур.

Олимпийские игры-2026 пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.