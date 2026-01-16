Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
16:33, 16 января 2026Спорт

Олимпийский чемпион оценил запрет латвийским спортсменам контактировать с россиянами

Васильев о запрете латвийским спортсменам общаться с россиянами: Это диагноз
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев оценил запрет латвийским спортсменам контактировать с россиянами на предстоящей Олимпиаде в Италии. Его слова приводит РИА Новости.

«О спорте в этой ситуации не идет никакой речи, это просто умалишенные люди, которым нужно обратиться к специалистам по психиатрии. Это же просто бред сумасшедшего, это диагноз», — заявил Васильев.

Олимпийский чемпион отметил, что латвийские власти находятся в агонии и пытаются навредить России всеми способами. «Этим решением они показывают свой уровень интеллекта», — резюмировал он.

15 января стало известно, что латвийские власти посоветовали спортсменам страны держаться подальше от представителей России на грядущей Олимпиаде, отказываться от совместных фото и видео, кроме случаев, предусмотренных протоколом соревнований. Олимпийский комитет Латвии подчеркнул необходимость минимизировать любое взаимодействие за пределами обязательных процедур.

Олимпийские игры-2026 пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы просто не на одной стороне». Зеленский публично заявил о разногласиях с США по мирному плану

    «Смыть грехи» не выйдет. Почему купание в проруби — бесполезное и опасное занятие

    Раскрыт скандинавский секрет счастья

    Двое мужчин выслушали приговор за беспорядки в российском аэропорту

    Мужчина нашел потерянное 48 лет назад обручальное кольцо жены

    Работавший с Соловьевым блогер решил обезопасить семью ипотеками

    Россиянам напомнили о возврате средств за плохую работу УК

    Раскрыты особенности ударившего по важному объекту ВСУ умного снаряда

    Военкор обратил внимание на одну деталь во время суда над Тимошенко

    Появились кадры удара ФАБ-500 по пункту дислокации ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok