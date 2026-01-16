Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
17:37, 16 января 2026Наука и техника

Определен ранний признак развития хронических болезней почек

KI: Пониженный eGFR может указывать на развитие хронической болезни почек
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Pixel-Shot / Shutterstock / Fotodom

Даже незначительные отклонения в работе почек — формально остающиеся в пределах нормы — могут указывать на повышенный риск развития хронической болезни почек. К такому выводу пришли исследователи из Каролинского института, опубликовавшие работу в журнале Kidney International (KI).

Ученые проанализировали почти 7 миллионов анализов функции почек более чем у 1,1 миллиона жителей Швеции и показали, что ключевое значение имеет не только абсолютный показатель скорости клубочковой фильтрации (eGFR), но и его положение относительно возрастной и половой нормы. Люди, у которых eGFR оказывался ниже 25-го процентиля для их группы, имели существенно более высокий риск почечной недостаточности и преждевременной смерти — даже если сам показатель считался «нормальным».

Материалы по теме:
Россияне стали заботиться о здоровье. Как работает онкостраховка и сколько она стоит
Россияне стали заботиться о здоровье.Как работает онкостраховка и сколько она стоит
3 февраля 2025
Люди моложе 40 лет все чаще умирают от инфаркта. Почему болезни сердца помолодели и можно ли от них защититься?
Люди моложе 40 лет все чаще умирают от инфаркта.Почему болезни сердца помолодели и можно ли от них защититься?
2 сентября 2025

На основе этих данных команда разработала онлайн-инструмент, который позволяет врачу сравнить результат пациента с распределением показателей в популяции — по аналогии с ростовыми таблицами, используемыми в педиатрии. По словам авторов, такой подход помогает выявлять уязвимых пациентов на раннем этапе, когда профилактические меры еще могут замедлить или предотвратить развитие болезни.

Исследователи отмечают, что сегодня подобные сигналы часто игнорируются: лишь четверти людей с пониженным eGFR относительно возрастной нормы назначают дополнительные обследования. Новый метод, по их мнению, дает шанс перейти от поздней диагностики к реальной профилактике хронических заболеваний почек.

Ранее ученые обнаружили, что характер питания связан с риском образования камней в почках.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы просто не на одной стороне». Зеленский публично заявил о разногласиях с США по мирному плану

    «Смыть грехи» не выйдет. Почему купание в проруби — бесполезное и опасное занятие

    Раскрыт скандинавский секрет счастья

    Двое мужчин выслушали приговор за беспорядки в российском аэропорту

    Мужчина нашел потерянное 48 лет назад обручальное кольцо жены

    Работавший с Соловьевым блогер решил обезопасить семью ипотеками

    Россиянам напомнили о возврате средств за плохую работу УК

    Раскрыты особенности ударившего по важному объекту ВСУ умного снаряда

    Военкор обратил внимание на одну деталь во время суда над Тимошенко

    Появились кадры удара ФАБ-500 по пункту дислокации ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok