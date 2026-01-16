Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:35, 16 января 2026Мир

Опубликованы кадры эвакуации из Венесуэлы лидера оппозиции Мачадо

Опубликованы кадры эвакуации из Венесуэлы лидера оппозиции Марии Мачадо
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Опубликованы кадры эвакуации из Венесуэлы лидера оппозиции Марии Корины Мачадо. Видео разместил Telegram-канал «Военный обозреватель».

Уточняется, что операцию проводили сотрудники некоммерческой организации Grey Bull.

Мачадо в 2025 году стала лауреатом Нобелевской премии мира, которую стремился получить американский лидер Дональд Трамп.

16 января Трамп встретился с Марией Кориной Мачадо. В ходе беседы в Белом доме гостья вручила президенту свою медаль. Она заявила, что «спустя двести лет жители Боливара возвращают наследнику президента Джорджа Вашингтона медаль в знак признания его уникальной преданности свободе Венесуэлы».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Посол Стефанишина назвала место нового раунда переговоров Украины и США

    «Смыть грехи» не выйдет. Почему купание в проруби — бесполезное и опасное занятие

    Раскрыт скандинавский секрет счастья

    Трамп рассказал о еженедельных разговорах с одним важным человеком

    Опубликованы кадры эвакуации из Венесуэлы лидера оппозиции Мачадо

    Десятки тысяч людей остались без света в Запорожской области

    Путин заявил о революции в сфере транспорта

    Залужный высказался о замороженных российских активах

    Путин и Собянин дали старт тестированию первого в России беспилотного поезда метро

    Путин заявил об отставании России по автономному транспорту

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok