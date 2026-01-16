Опубликованы кадры эвакуации из Венесуэлы лидера оппозиции Мачадо

Опубликованы кадры эвакуации из Венесуэлы лидера оппозиции Марии Мачадо

Опубликованы кадры эвакуации из Венесуэлы лидера оппозиции Марии Корины Мачадо. Видео разместил Telegram-канал «Военный обозреватель».

Уточняется, что операцию проводили сотрудники некоммерческой организации Grey Bull.

Мачадо в 2025 году стала лауреатом Нобелевской премии мира, которую стремился получить американский лидер Дональд Трамп.

16 января Трамп встретился с Марией Кориной Мачадо. В ходе беседы в Белом доме гостья вручила президенту свою медаль. Она заявила, что «спустя двести лет жители Боливара возвращают наследнику президента Джорджа Вашингтона медаль в знак признания его уникальной преданности свободе Венесуэлы».