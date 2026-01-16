Реклама

Россия
12:54, 16 января 2026

Оставшийся с отцом в российском городе младенец не выжил

Майя Назарова

Фото: Iryna Inshyna / Shutterstock / Fotodom

В Шалинском районе Свердловской области двухмесячный младенец, оставшийся дома с отцом, не выжил. Об этом сообщили Ura.ru в пресс-службе судов российского региона.

Удалось установить, что мужчина покормил ребенка, уложил его. Затем он лег рядом с мальчиком и заснул.

Во время сна младенец опрокинулся и уткнулся лицом в постель, перекрыв дыхательные пути, разъяснили в инстанции.

Родитель предстал перед судом. Он признал свою вину и раскаялся.

Учитывая это обстоятельство и наличие на иждивении двоих других детей, мужчине назначили наказание в виде шести месяцев исправительных работ с удержанием 5 процентов заработка. Мать не выжившего младенца просила прекратить дело.

Ранее стало известно, что жительница Красноярского края оставила ребенка без еды и присмотра на четыре дня. Пятимесячного мальчика спасти не удалось, у него было серьезное истощение.

