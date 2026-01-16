Песков назвал необходимые усилия для наступления мира на Украине

Песков: Для урегулирования конфликта на Украине нужны совместные усилия

Для установления прочного мира на территории Украины необходимы совместные встречные усилия. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Как сказал вчера президент [России Владимир Путин], мир сам не установится. Для того, чтобы установился мир, нужны совместные усилия на встречных треках», — рассказал Песков.

Так он прокомментировал призыв Путина вернуться к обсуждению архитектуры глобальной безопасности.

Ранее Путин пожаловался на то, что ситуация на международной арене все больше деградирует. Он отметил, что в мире «десятки стран» страдают от неуважения их прав, а также хаоса и беззакония.