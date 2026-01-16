Реклама

17:17, 16 января 2026

Поддерживающий ИГИЛ россиянин получил срок за подготовку теракта

В Белгородской области осудили мужчину за работу на террористическую организацию
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Архивное фото. Фото: Razmik Zackaryan / URA.RU / Globallookpress.com

В Белгородской области осудили мужчину за работу на террористическую организацию. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Он признан виновным по статьям 205.5 («Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации») и 222.1 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств») УК РФ.

Как установил суд, мужчина являлся сторонником радикальных исламистских взглядов и добровольно установил контакт с представителем международной террористической организации «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ; запрещенная в РФ террористическая организация). Он сообщил о наличии гранаты и выразил готовность использовать ее против не исповедующих ислам.

Сотрудники правоохранительных органов выявили и пресекли его противоправную деятельность.

Суд приговорил его к 17 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 330 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что готовивший нападение на сотрудников российской полиции мужчина выслушал приговор.

