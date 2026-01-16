Подсчитана наценка на воду на заправках

NTech: АЗС на платной трассе завышают цены на воду в 2-2,5 раза

Автозаправочные станции (АЗС) вдоль платной скоростной федеральной трассы М-12 в 2-2,5 раза завышают цены на бутилированную воду. Наценку заправок по запросу «Ленты.ру» подсчитали аналитики исследовательской компании NTech.

Сенатор Айрат Гибатдинов призвал главу Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максима Шаскольского оценить объективность наценок на товары первой необходимости, в том числе, бутилированной воды, на заправках. По его словам, АЗС — зачастую единственный торговый объект на пути следования граждан, при этом на некоторых заправках наценка на питьевую воду может достигать 500 процентов.

Сенатор сослался на собственный опыт поездок на автомобиле между Ульяновском и Москвой, и аналитики сравнили цены по состоянию на ноябрь (последние доступные данные) на АЗС вдоль платной трассы М-12 во Владимирской области с ценами в крупнейших розничных сетях по Владимирской области. Данный регион выбрали, так как разница в ценах на АЗС и в сетевых магазинах в нем особенно явная, отмечают эксперты.

Так, на АЗС вдоль М-12 на территории Владимирской области один литр газированной и негазированной воды «БонаАква» в пластиковой бутылке в ноябре стоил в среднем 139 рублей против 65 рублей в сетевой рознице. Пол-литра воды «Боржоми» в пластиковой таре на АЗС — 219 рублей, в сетевой рознице — 97 рублей. Стеклянная бутылка «Боржоми» такого же объема на АЗС продавалась по 299 рублей против 137 рублей в обычных магазинах.

Литр питьевой воды «Шишкин Лес» на АЗС стоит 105 рублей, а в сетях — 55 рублей. Аналогичная упаковка «Святого Источника» на АЗС стоила 109 рублей, в сетевых магазинах — 49 рублей. Газированный «Святой Источник» объемом 1,5 литра на АЗС — 29 рублей, в обычной рознице — 59 рублей.

«Что касается наценок на воду, которые устанавливают АЗС, по нашему мнению, они составляют свыше 250 процентов к ценам закупки, что существенно больше, чем в сетевой рознице», — добавили в NTech.