Сенаторы озаботились ценами на заправках

ФАС попросили проверить цены на воду и продукты на заправках

Федеральную антимонопольную службу (ФАС) попросили проверить стоимость воды и продуктов на автозаправочных станциях. Ценами на АЗС озаботился сенатор Айрат Гибатдинов, сообщает газета «Известия».

Член Совета Федерации просит главу ведомства Максима Шаскольского оценить объективность наценок на товары первой необходимости на заправках.

«На некоторых АЗС торговая наценка на питьевую воду может достигать 500 процентов. Автозаправочная станция — зачастую единственный торговый объект на пути следования граждан. Представляется, что предприниматели могут пользоваться данным фактом с целью искусственного завышения цен, что может не в полной мере соответствовать действующему законодательству», — отмечает он.

Сенатор отметил, что уже затрагивал этот вопрос в обсуждениях с коллегами и просит установить регулярный мониторинг цен в том числе с применением ИИ, а также принять все необходимые меры, чтобы на местах не нарушали антимонопольное законодательство.

К середине декабря 2025 года средние цены на хлеб из ржаной муки и смеси ржаной и пшеничной муки выросли на 13,44 процента, а на хлеб и хлебобулочные изделия из пшеничной муки — на 11,21 процента, до 116,97 рубля. С учетом того, что общая инфляция находится в районе шести процентов, скорость роста стоимости хлеба обогнала ее в два раза. Одной из основных причин столь серьезного роста стало удорожание логистики, поскольку на нее при выпуске хлеба массовых сортов приходится до четверти всех расходов.