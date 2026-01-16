Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:35, 16 января 2026Экономика

Сенаторы озаботились ценами на заправках

ФАС попросили проверить цены на воду и продукты на заправках
Вячеслав Агапов

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Федеральную антимонопольную службу (ФАС) попросили проверить стоимость воды и продуктов на автозаправочных станциях. Ценами на АЗС озаботился сенатор Айрат Гибатдинов, сообщает газета «Известия».

Член Совета Федерации просит главу ведомства Максима Шаскольского оценить объективность наценок на товары первой необходимости на заправках.

«На некоторых АЗС торговая наценка на питьевую воду может достигать 500 процентов. Автозаправочная станция — зачастую единственный торговый объект на пути следования граждан. Представляется, что предприниматели могут пользоваться данным фактом с целью искусственного завышения цен, что может не в полной мере соответствовать действующему законодательству», — отмечает он.

Сенатор отметил, что уже затрагивал этот вопрос в обсуждениях с коллегами и просит установить регулярный мониторинг цен в том числе с применением ИИ, а также принять все необходимые меры, чтобы на местах не нарушали антимонопольное законодательство.

К середине декабря 2025 года средние цены на хлеб из ржаной муки и смеси ржаной и пшеничной муки выросли на 13,44 процента, а на хлеб и хлебобулочные изделия из пшеничной муки — на 11,21 процента, до 116,97 рубля. С учетом того, что общая инфляция находится в районе шести процентов, скорость роста стоимости хлеба обогнала ее в два раза. Одной из основных причин столь серьезного роста стало удорожание логистики, поскольку на нее при выпуске хлеба массовых сортов приходится до четверти всех расходов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России ответили на призыв Польши о компенсации от Москвы за действия СССР

    В России объявили сроки окончательной блокировки WhatsApp

    США купили новое супероружие. На что оно способно и сколько стоит

    Москвичам пообещали теплое Крещение

    В Кремле ответили на вопрос о диалоге с США и Европой

    В Кремле ответили на вопрос о дате послания Путина Федеральному собранию

    В Москве замечены экстремальные чистильщики крыши

    Азербайджан начал поставки природного газа в ФРГ и Австрию

    Долиной предрекли полную отмену концертной деятельности

    Юная россиянка вместе с сожителем матери расправилась со своей бабушкой ради госнаграды

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok