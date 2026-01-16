Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
11:46, 16 января 2026Наука и техника

Подтверждено происхождение «инопланетных сигналов»

«Синьхуа»: Подтверждено происхождение быстрых радиовсплесков из двойных систем
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Dima Zel / Shutterstock / Fotodom

Ученые из Китая вместе с иностранными коллегами благодаря китайскому радиотелескопу Five-hundred-meter Aperture Spherical Telescope (FAST) подтвердили происхождение быстрых радиовсплесков, иногда называемых «инопланетными сигналами», из двойных систем. Исследование опубликовано в журнале Science. Об этом сообщает «Синьхуа».

Коллектив ученых наблюдал при помощи FAST за быстрым радиовсплеском 20220529, источник которого находится на расстоянии около 2,5 миллиарда световых лет от Земли, более двух лет.

В первые 18 месяцев объект наблюдения показывал умеренные колебания, однако в декабре 2023-го ученые зафиксировали сигнал, указывающий на наличие у источника сигнала вращающейся вокруг нее звезды-компаньона.

Материалы по теме:
Быстрое нечто Разгадана тайна «инопланетных» сигналов из глубин Вселенной
Быстрое нечтоРазгадана тайна «инопланетных» сигналов из глубин Вселенной
4 декабря 2015
Есть контакт Главный российский радиотелескоп поймал инопланетный сигнал
Есть контактГлавный российский радиотелескоп поймал инопланетный сигнал
31 августа 2016

В сентябре 2023-го научный сотрудник отдела астрофизики высоких энергий Института космических исследований Российской академии наук Илья Мереминский заметил, что таинственные сигналы в виде радиовсплесков в космосе, вероятнее всего, исходят от магнетаров, а не от инопланетных цивилизаций.

Быстрый радиоимпульс сопровождается выбросом в космическое пространство энергии, эквивалентной испускаемой Солнцем за несколько десятков тысяч лет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России ответили на призыв Польши о компенсации от Москвы за действия СССР

    В России объявили сроки окончательной блокировки WhatsApp

    США купили новое супероружие. На что оно способно и сколько стоит

    Раскрыта схема по похищению квартир у умерших россиян

    Идеальный шторм обрушился на один из сегментов мировой экономики

    ВСУ выпустили по территории России реактивные снаряды HIMARS и ракеты «Нептун»

    В одной стране резко выросло число банкротств

    В России начались продажи дорогого кроссовера Voyah

    Россиянин выпрыгнул из окна и напал на сотрудников полиции

    Российский город втрое увеличил выплату новобранцам СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok