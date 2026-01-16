Похожий на взрыв звук раздался в Москве

Shot: Похожий на взрыв звук раздался около жилого дома в районе Москвы Коптево

Похожий на взрыв звук раздался около жилого дома в районе Москвы Коптево. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Отмечается, что около 20:30 жители дома на бульваре Матроса Железняка услышали громкий взрыв, а на улице чувствовался запах пороха. На месте обнаружены разорванные детские игрушки. Место происшествия оцеплено. В данный момент информации о пострадавших нет.

15 января произошел взрыв и пожар в помещении здания центра профессиональной подготовки МВД, расположенного в Эжвинском районе города Сыктывкара, в результате есть пострадавшие. Сообщалось, что на занятиях взорвалась светошумовая граната. Из здания эвакуировали около 200 человек.