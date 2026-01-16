Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:14, 16 января 2026Россия

Похожий на взрыв звук раздался в Москве

Shot: Похожий на взрыв звук раздался около жилого дома в районе Москвы Коптево
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Похожий на взрыв звук раздался около жилого дома в районе Москвы Коптево. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Отмечается, что около 20:30 жители дома на бульваре Матроса Железняка услышали громкий взрыв, а на улице чувствовался запах пороха. На месте обнаружены разорванные детские игрушки. Место происшествия оцеплено. В данный момент информации о пострадавших нет.

15 января произошел взрыв и пожар в помещении здания центра профессиональной подготовки МВД, расположенного в Эжвинском районе города Сыктывкара, в результате есть пострадавшие. Сообщалось, что на занятиях взорвалась светошумовая граната. Из здания эвакуировали около 200 человек.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Посол Стефанишина назвала место нового раунда переговоров Украины и США

    «Смыть грехи» не выйдет. Почему купание в проруби — бесполезное и опасное занятие

    Раскрыт скандинавский секрет счастья

    Хоккеистов клуба КХЛ обвинили в пьяном дебоше

    Продюсер назвал самого богатого певца России

    Откровенное фото Ивлеевой после смены имиджа описали в сети фразой «Опасность вернулась»

    Похожий на взрыв звук раздался в Москве

    Путин призвал разработать подходы к мониторингу БПЛА

    Зеленский выступил с новым заявлением о России

    Трамп рассказал о еженедельных разговорах с одним важным человеком

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok