08:29, 16 января 2026Силовые структуры

Появилась новая информация об участниках стрельбы в центре Москвы

В Москве 17-летний начал стрелять по хулиганам из светошумового пистолета
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Стрелком из светошумового пистолета в центре Москвы оказался 17-летний житель. Об этом пишет Telegram-канал «112».

По данным канала, сразу после выстрелов хулиганы набросились на подростка и избили его. Стрелок также оказался в больнице.

О стрельбе на улице Народной в центре столице стало известно ночью 16 января. Группа мужчин хулиганила в автобусе, что не понравилось одному из пассажиров. Он сделал им замечание, а потом разговор продолжился на остановке, где и произошла стрельба. В результате правоохранители задержали шесть человек.

